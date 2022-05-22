شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب: تعليق ضريبة القيمة المضافة على المعدات المستوردة للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صلاح يوسف، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الحكومة علقت ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة للمصانع، تطبيقًا للقانون رقم 3 لسنة 2022.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" حضرة المواطن"، أن كلمة تعليق تعني عدم تحصيل الضريبة التي كانت تحصل بواقع 5%، لافتا إلى أن الجهات الفنية الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية هي المسئولة عن المستند المعتمد للإفراج عن المعدات الصناعية من مصلحة الجمارك دون ضرائب.

وتابع أن القرار الوزاري نظم هذه العملية لبيان كيفية الإفراج عن المعدات والآلات الخاصة بالمنشآت الصناعية وخروجها من الجمارك، فضلًا عن تقديم المستندات الدالة علي تبعية هذه المعدات للمصانع.