شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك: قراراتنا موضع تنفيذ بنسبة تتجاوز 96% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، "لو كان هناك توافر فى السلع لم يكن هناك حجز، موضحا أنه في شهر 11 تم تنظيم موضوع الحجز في كافة السلع لأنه كان هناك نقص في المعروض والإمدادات العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إنجي القاضي، أنه لابد للمستهلك المصري أن يعلم أن الجهاز ينوب عنه في التفاوض وأي قرار نصل له هو عبارة عن رغبة المستهلك في المقام الأول، مؤكدا أنه لا يوجد إجراء فيه ظلم.

وأوضح أنه وضعنا خطا فاصلا بين قرار حماية المستهلك يوم 12/4 بتسليم السلع للحاجزين، وما قبل ذلك أى شخص قام بسداد كامل قيمة السلعة يتسلمها بالسعر المتعاقد عليه، وما لم يكمل السعر لا بد من ضمان المستهلك أن تعود له أمواله بأقصى استفادة فائدة 18 %.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قرارات مجلس إدارة الجهاز موضع تنفيذ بنسبة تتجاوز 96% في كل القرارات، وهناك إدارات متخصصة من شؤون قانونية أو إدارة الرقابة أو التحريات.