الشرطة تستجيب لاستغاثة عامل في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيسبوك" متضمنا استغاثة أحد الأشخاص لمحاولة أحد جيرانه التعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على الفيديو وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، وباستدعائه اتهم جاره (عامل – مقيم بذات الناحية) بمحاولة التعدى عليه بسلاح أبيض "سكين"؛ بسبب خلافات الجيرة وسابقة تحرير محضر بالواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة دون التعدى على الشاكى، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض.