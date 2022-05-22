محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة عاطل متهم بهتك عرض طفلة في المعصرة لجلسة 20 يونيو لورود التقرير الخاص من مستشفى الصحة النفسية الخاص بالمتهم مع استمرار حبسه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "ط. ر"، 40 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بهتك عرض الطفلة "ح" بالقوة بأن استدرجها داخل مسكنه واعتدى عليها إلا أن استغاثتها ومناجاتها حالت دون ذلك حال كونها لم تتجاوز الـ18 سنة ميلادية.

وأكدت شهادة "ر.ع"، 62 سنة، بالمعاش أنه إيماء للاستغاثة ومناجاة المجنى عليها هرع رفقة حفيده الطالب للدلوف للشقة محل حدوث الواقعة فوجد المتهم عاريًا متجردًا من ملابسه أمام المجنىي عليها فاصطحبهم لديوان الشرطة واتهم المتهم بالتعدي على الطفلة.