شباب الدبلوماسية الهولندية يتعرفون على آلية العمل في مركز الأزهر العالمي للفتوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الأحد، وفدًا من السفارة الهولندية، ضم شباب الدبلوماسية الهولندية، الذين يزورون مصر حاليًا.

وتعرف الوفد عن قرب على أقسام المركز المتنوعة ووحداته العاملة، مثل وحدة لم الشمل، ووحدة بيان لمواجهة الفكر اللاديني، وزار قسم فتاوى النساء وتعرف على آليات عمله وأهدافه.

و اطلع الوفد على جهود المركز في مواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه من خلال دوره الدعوي، والتوعوي، والاجتماعي، الذي يقوم به من خلال برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية.

ورافق الوفد أثناء الزيارة الدكتور أسامة هاشم الحديدي - المدير التنفيذي للمركز، وطرح الوفد عددًا من الأسئلة حول آلية عمل المركز، وأبرز القضايا والظواهر التي يعالجها.