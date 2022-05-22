أحفاد الشيخ محمد رفعت يهديان الإنتاج الإعلامي حق استغلال تسجيلات نادرة لجديهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أهدى حفيدا الشيخ محمد رفعت، هناء حسين محمد رفعت وعلاء الدين حسين محمد رفعت، مدينة الإنتاج الإعلامي، حق استغلال تسجيلات نادرة من القرآن الكريم بصوت جدهما.

ووفق ذلك الإهداء ستُعيد المدينة ترميمها ومعالجتها بمركز التراث السينمائي، المجهز بأحدث التقنيات والأجهزة العلمية المستخدمة في هذا المجال، وتحت إشراف أطقم فنية مدربة علي أعلى مستوى، حيث يأتِ ذلك انطلاقًا من دور مدينة الإنتاج الإعلامي المهم في الحفاظ على التراث الوثائقي المسجل والمصور، وحفظ حق الأجيال الجديدة للاطلاع على هذه الكنوز الوثائقية.. جاء ذلك خلال استقبال عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بمكتبه، لحفيدي الشيخ رفعت.

ويُعد الشيخ محمد رفعت أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم العربي ولقب بــ"قيثارة السماء" وهو من افتتح بث الإذاعة المصرية عام 1934 بصوته بقراءة القرآن الكريم وافتتحها بآية من أول سورة الفتح، اشتهر بها كثيرًا وهي قول الله تعالى: "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا".

وتوفى الشيخ محمد رفعت في شهر مايو عام 1950 بعد أن ترك إرثًا عظيمًا من التسجيلات الصوتية للقرآن الكريم.