وكيل "طاقة النواب" ينتقد المبالغة في ميزانية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

هاجم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، مصروفات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحًا أن هذا الجهاز من مهامه حماية المستهلك، لكن هناك كم كبير من المخالفات المالية والمبالغة في ميزانيات بنود الصرف من أجور في هذا القطاع، منتقدًا بند الحافز الإضافي.

وأكد الجبلاوي خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، فيما يخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات التابعة لها بشأن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه ليس من العدل منع التعينات بالجهاز، وهناك عشرات المستشارين ومصروفات وارقام مالية صخمة، مشددا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تنادي طوال الوقت بالترشيد، متسائلًا: "أين الرقابة على هذا الجهاز وهذه الأموال".

وأشار الجبلاوي خلال كلمته إلى أن الأجور النقدية لعدد من المستشارين، بالإضافة إلى الاستعانة بأشخاص بالمعاش رغم أن الأولى الاستعانة بالشباب وتوفير النفقات لهذه الملايين طبقًا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد الجبلاوي على أنه سيتقدم بطلب إحاطة حول إهدار المال العام والمخالفات الجسيمة في هذا القطاع وكشف هذه المخالفات.