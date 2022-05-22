"شكاوى النواب" تناقش مقترح نائبة التنسيقية بشأن أول مدرسة متخصصة في الاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن انشاء مدرسة المصرية للإتصالات المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة كفر الشيخ، لتصبح أول مدرسة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات.

وقالت النائبة إن إنشاء المدرسة يأتي تماشياً مع رؤية القيادة السياسية في التخصص، حيث إن كفرالشيخ بها أول كلية ذكاء اصطناعي، وزارها الرئيس السيسي في شهر ديسمبر 2021 بحضوري ممثلة عن البرنامج الرئاسي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ولفتت نائبة التنسيقية، أن محافظة كفرالشيخ بها 10 سنترالات رئيسية وأكثر من 40 فرعًا خارجيًا، و4 شركات في مجال الاتصالات.