الهيئة الوطنية للصحافة في ضيافة وكالة الفضاء المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

استقبلت وكالة الفضاء المصرية وفد من الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد، حيث تمَّ استعراض الأنشطة الحالية للوكالة، وذلك في ضوء تنمية المسؤولية المجتمعية والشراكة بينها والمجتمع المحلي.

زار الوفد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية والذي يُعد أكبر مركز من نوعه في القارة الإفريقية، وكذلك تفقد المعامل المتنوعة والأقمار الصناعية الموجودة بها والتعرف على المشاريع المستقبلية، إلى جانب الفاعليات وفرص التدريب لمختلف الفئات العمرية والتي تشتمل على عقد ورش عمل للطلاب والمهندسين في تبسيط العلوم وورش تدريب عمل على القمر الصناعي التعليمي كان سات والقمر الصناعي التعليمي space keys ، وفرص تدريب لطلاب الجامعات المصرية، وكذلك رعاية الوكالة لمشاريع طلبة كليات الهندسة، إضافة إلى منح الماجستير للمعيدين بالكليات المصرية.

وكالة الفضاء تهدف إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.

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