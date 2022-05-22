الأساسي وصل إلى 65 ألف.. وزير الشباب يكشف قيمة عضوية مركز شباب الجزيرة 2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب هي الجهة الوحيدة التي لم تطلب أي اعتمادات إضافية من الموازنة لتعويض فروق أسعار المقاولين الذين تعاقدوا على تنفيذ منشآت خلال أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع الشباب والرياضة اليوم برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة موازنة المجلس القومي للشباب، بحضور مصطفى عبدالمعين ممثل وزارة التخطيط.

وأوضح صبحي، أن وزارة الشباب من الوزارات الخدمية وهدفها الأساسي هو تحقيق رضا الشعب المصري على الخدمات المقدمة، وهو الهدف الأساسي لجميع الوزارات الخدمية، لافتًا إلى أن الدولة تضع أولويات للموازنة العامة والأولوية حاليًا تختلف من وزارة لوزارة، لافتًا إلى أن وزارة الشباب لا تريد أن تضغط على الموازنة العامة للدولة وبحثت عن حلول مثل تعظيم الاستثمارات.

وأوضح الوزير أنه قسم أولويات الوزارة إلى وحدات مالية من أجل التغلب على عجز الموازنة، كما أن الوزارة نجحت في تحقيق نجاحات كبيرة في ملف الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة حافظت على عدم الخصخصة الكلية لمراكز الشباب وتم تحديد مدة الاستثمار بعدد سنوات معين.

وكشف الوزير عن الانتهاء من 80% من أعمال تنفيد المنشآت بمركز شباب الجزيرة 2 في مدينة 6 أكتوبر، في إطار مواجهة الطلبات المتزايدة للعضوية في مركز شباب الجزيرة، لافتًا إلى أن قيمة العضوية في مركز شباب الجزيرة 2 ستصل قيمتها ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف، في الوقت الذي اقتربت فيه عضوية مركز شباب الجزيرة الأساسي إلى 65 ألف جنيه.