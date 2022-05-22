شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: أسواق الجملة بالمحافظات يتوفر بها سلع تأتى من المصدر للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعاً مع المحافظين اليوم الأحد، من أجل إعداد وتجهيز الأراضى اللازمة لعمل أسواق جملة عليها، وتابع:"الأسواق تهدف إلى تخفيض أسعار السلع وستكون من المصدر إلى المستهلك ..أى جملة الجملة"، بالإضافة متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى في كل ما يخص المواطن .

وأضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن الوزير وجه المحافظين باختيار الأراضى اللازمة لإنشاء الأسواق الكبرى في المحافظات وضرورة التعاون المستمر مع القطاع الخاص ورجال الأعمال بالمحافظة لتذليل أي عقبات والمساعدة في حل أي مشكلات تواجههم لتنفيذ مشروعاتهم الجارية وخاصة في قطاعي الصناعة والزراعة.

وأكد "قاسم"، أن الوزير وجه المحافظين ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بعملية توريد القمج المحلى من المزارعين وتوفير كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين، مشيراً إلى أنه جارى الانتهاء من حصر احتياجات الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروعات مبادرة حياة كريمة.