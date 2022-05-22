شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مصادر عدوى جدرى القرود: استخدام أدوت مريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن مرض جدرى القرود قديم، ومتواجد فى العالم ويحدث وفيات كثيرة، ولكن اللقاح قضى عليه، والمرض متواجد فى القرود والحيوانات البرية، ومتواجد فى وسط وجنوب أفريقيا، وتم رصد حالات فى أوروبا، واتضح أنها أتت من جنوب أفريقيا.

وأضاف خلال مداخلة مع سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، أن الأعراض تشبه الكورونا، ومنها سخانية التهاب فى الزور كحة إجهاد، ويختلف فى كورونا عندما يكون هناك تضخم فى الغدد اللمفاوية، وبعد عدة أيام يظهر طفح على وجه المريض وقد تنتشر فى الجسد كله، لافتا إلى أن والمرض معدى من شخص لشخص بجانبه أو من حيوان لإنسان عن طريق اللمس والاحتكاك المباشر وملامسة الافرازات الجلدية للمريض والعطس والرشح يعدى أو مريض استعمل أدوات واستخدمها أخر تعدى.

وتابع أنه لابد من التركيز على المطار والموانئ فى عدم دخول أى حيوانات أو أشخاص مشتبه بهم، ونسبة الوفيات قليلو مقارنة بكورونا، والمشكلة المرض بدأ ينتشر وهل يمكن أن يتحول إلى وباء من الممكن أن يكون هناك احتمالية، وشفاء المريض يأخذ مدة أسبوعين.