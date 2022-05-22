شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن استخراج شهادات السفر للخارج؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن استخراج شهادة السفر خلال 24 ساعة من خلال المعمل المركزى التابع لوزارة الصحة والسكان التابع لمحافظتك.

وأضافت وزارة الصحة والسكان تم توفير 61 معملا مركزيا على مستوى الجمهورية منهم 33 معملا يقوم باستخراج شهادات السفر للخارج.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.