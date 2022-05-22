الخليج 365: الخير على أرض مصر.. القمح يواصل طريقه لـ «الشون»

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القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى الخير على أرض مصر.. القمح يواصل طريقه لـ «الشون».. والحكومة تنفى الإلزام بتسجيل رقم تابع لشركة بعينها لتحديث بيانات التموين.

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