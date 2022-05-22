شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علم انتشار الأوبئة: سرعة انتشار جدري القرود قليلة ووفياته أقل من 1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن سرعة انتشار جدري القرود قليلة، ونسب الوفيات حتى الآن أقل من 1%، بعكس فيروس كورونا الذي يتميز بسرعة الانتشار.

أضاف عنان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن انتقال فيروس جدري القرود من البشر إلى البشر قليل للغاية، ويحتاج إلى كمية كبيرة من الرزاز لينتقل من شخص لآخر، مردفا: "طرق العدوى صعبة بعكس فيروس كورونا".

وتابع الدكتور إسلام عنان: "جدري القرود يختلف تماما عن الجديري المائي، الذي يخصص له تطعيم للأطفال".

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، ناشد الدكتور إسلام عنان، بضرورة الحصول على تطعيمات كورونا والحصول على الجرعة التنشيطية للوقاية من الفيروس وإنهاء أزمة تحوراته".