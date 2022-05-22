شاذ يتنكر في زي حريمي.. أسرار سقوط طالب طب ضحية خطة شيطانية بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

علاقة عاطفية احتضنتها صفحات الشبكة العنكوبتية سقط على أثرها طالب بكلية الطب في شباك شاذ جنسيًا يتنكر في هيئة فتاة بخطة شيطانية رسم ملامحها وصديقه الذي يشاركه أعمال منافية للآداب.

قرابة شهر ارتبط الطالب الجامعي عاطفيا بفتاة حتى عرضت عليه الحضور إلى مسكنها ليصبح اللقاء وجها لوجه وليس خلف شاشات الحاسوب أو الهاتف دون أن يدري ما يحاك له خلف جدران تلك الشقة.

داخل أروقة قسم شرطة ثالث أكتوبر، حضر طالب -تفصله شهور عن التخرج من كلية الطب- لتقديم بلاغ ضد شخصين استوليا على حافظة نقوده تحت تهديد السلاح.

توجيهات سريعة من العميد عمرو البرعي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، بفحص البلاغ ومناقشة الشاكي حول ملابسات الواقعة.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد مجدي موسى مفتش فرقة حدائق أكتوبر، كشفت عن مفاجآت صادمة أولها أن مقدم البلاغ تعرف على فتاة عبر الإنترنت وأرسلت صورها فاشتد تعلقه بها حتى أسرع ملبيًا دعوتها باللقاء فس منزلها بمنطقة هرم سيتي.

فور وصوله مسرح الأحداث، توالت الصدمات على الشاب بدءًا من اكتئاف جنس محبوبته وأنها شاب يتنكر في زي فتاة، إضافة إلى أن مرافقها هو صديقه ويمارسان الشذوذ الجنسي.

تحريات الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، كشفت عن الفصل الأهم في الواقعة. لم يكد يستفق الضحية من الكابوس حتى أشهر صديق "الفتاة المزعومة" سلاحا أبيض "مطواه" مهددًا إياه "طلع اللي معاك علشان تمشي على رجليك" ليحصل على 300 جنيه وتركاه ينصرف دون إيذاء.

بالعرض على اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، وجه بسرعة تحديد وضبط المشكو في حقهما فانطلقت مأمورية قاصدة المنزل الذي شهد الواقعة وأمكن ضبط المتهمين وبحوزة الأول ملابس حريمي اعتاد ارتداءها للإيقاع بضحاياه والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

أمام اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهمان بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وعللا السبب "قولنا نعمل مصلحة".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.