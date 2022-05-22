"الأرثوذكسية" تحتفي بنجاح الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

احتفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في العدد الجديد من مجلتها الرسمية "الكرازة"، بنجاح الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، التي عُقدت للمرة الأولى في مصر يوم 16 مايو واختتمت 20 مايو، حيث تصدر الغلاف، صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء استقباله رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية، بحضور البابا تواضروس الثاني في قصر الاتحادية.

وضمَّ العدد تغطية خاصة وشاملة بالصور لأعمال الجمعية العامة الثانية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط التي أقيمت في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون الأسبوع الماضي.

وتقدَّمت في بيان لها، بالشكر للرئيس السيسي، استقبال رؤساء وممثلي الكنائس من مختلف الدول، ما جعل للقاء صدى واسع ومفرح لدى جميع الوفود وأيضًا في بلادهم، علاوة على شكرها جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وخاصة الخارجية والداخلية، لدورهما في تسهيل استخراج تأشيرات دخول مصر لجميع الوفود المشاركة في انعقاد الجمعية العامة.