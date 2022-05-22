سور مراقب وغرفة تحكم ومبنى للزوار.. ننشر تفاصيل تطوير منطقة الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد أشرف محيي الدين مدير منطقة آثار أهرامات الجيزة، أن مشروع تطوير هضبة الأهرامات، أوشك على الانتهاء خلال قريبًا، حيث سيتم إغلاق مداخل منطقة الأهرامات الحالية وفتح منافذ جديدة من طريق الفيوم، تكون أكثر يسرًا وأكثر كفاءة من المداخل الحالية.

وقال محيي الدين في تصريحات خاصة: "من المقرر أن يكون الدخول من بوابة طريق القاهرة الفيوم، على أن يستقل الزائر الأتوبيس فور دخوله المنطقة الأثرية وينزل في أي محطة يختارها".

وأكمل: "سيكون هناك 6 محطات بهم خدمات جديدة وبازارات، وسيكون ركوب الخيل والجمال وكل ما يحتاجه السياح والزوار، في محطات معينة وفق مسار محدد بشكل حضاري".

وقال مدير منطقة الأهرامات: "الأمر متوقف على استيراد أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة والتي تأخرت بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا خلال الأعوام الماضية، ولكن كل شيء على وشك الانتهاء وإطلاق المرحلة الأخيرة من التطوير والتي تكلفت حوالي مليار جنيه، متوقعًا أن يكون الافتتاح خلال أشهر".

والمشروع يشمل أيضًا بناء سور مراقب بالكاميرات، وغرفة تحكم لأنظمة المراقبة، وإنشاء مبنى للزوار وآخر للتفتيش، بالإضافة إلى تأهيل الطرق.

يأتي هذا بعد أيام من تصدر تمثال أبو الهول، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول بعض الصور المفبركة وادعاء البعض إنه أصبح "مغمض العينين" ونائم.