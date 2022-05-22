القوى العاملة: انتهاء قبول أوراق الترشح للانتخابات العمالية (المرحلة الثانية)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، انتهاء قبول أوراق الترشح لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة 2022/2026 - استكمالاً المرحلة الأولى على مستوى 27 محافظة.

وبحسب بيان اليوم، تشمل المرحلة الثانية 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف .

وقال محمد سعفان وزير القوي العاملة: إنه من المقرر أن يتم إعلان أسماء المرشحين غداً الاثنين وبعد غد الثلاثاء ( 23 و24 مايو الجاري)، علي ان يتم الطعن علي الأسماء الأربعاء المقبل ( 25 مايو) ، وسوف يتم البت في الطعون 26 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 27 و28 مايو، علي أن تجري الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها يوم 29 من نفس الشهر، ويوم 30 مايو الجاري لباقي اللجان، وذلك تحت إشراف قضائي كامل

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن 31 مايو، والبت في التظلم أول يونيو 2022 ، وإيداع الأوراق بمديريات القوي العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل .

وتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، عملية تقديم طلبات الترشح لليوم الأخير بالمركز القومي للسلامة والصحة المهنية بشارع الحجاز بمصر الجديدة، فضلا عن مديريات القوى العاملة بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بديوان عام الوزارة، مؤكداً أنه على متلقي طلبات الترشح التحقق من قبول طلب الترشح المقدم من المرشح بشخصه أو من وكيله الخاص بموجب توكيل رسمي موجه إلى اللجنة العامة المشرفة على الإنتخابات ، على أن يشتمل طلب الترشح على البيانات الأساسية للمرشح المتمثلة في : الاسم الرباعي واسم الشهرة إن وجد ، والرقم القومي، وتاريخ ومحل الميلاد ، والمهنة أو الوظيفة ، ومحل الإقامة ، وجهة العمل ، والمؤهل الدراسي، والنقابة المهنية التي ينتمي إليها إن وجدت.

واطمأن الوزير على سير عملية تلقي الطلبات بدون مشكلات، لافتاً إلى أنه يتم حل أي معوقات تواجه المتقدمين للترشح من خلال غرفة العمليات المشكلة لهذا الغرض على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن هناك 48 لجنة فرعية و27 لجنة عامة لتلقى طلبات الترشح لـ 899 لجنة نقابية يمثلون 2 مليون و 573 ألف عاملا في انتخابات المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن هناك 11210 مرشحا تقدموا إلكترونيا على موقع الوزارة حتى الآن.

وأثنى المتقدمون للترشح، على تنظيم عملية تقديم أوراقهم من حيث سعة الأماكن ووسائل الأمان والراحة لهم داخل أماكن تلقي الطلبات والمجهود المبذول من وزارة القوى العاملة في هذا الشأن، وذلك للتيسير عليهم وحماية حقوق العمال في كل القطاعات.