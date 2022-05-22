مساعد وزيرة التضامن يكشف لـ"الخليج 365" أسباب تنظيم حج الجمعيات الأهلية بمستوى واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أسباب تنظيم الوزارة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام بمستوى واحد فقط، ذات مستوى 4 نجوم في مكة والمدينة.

وقال عبدالموجود، في تصريح لمصراوي، على هامش قرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام، إن السبب في لجوء وزارة التضامن الاجتماعي، إلى تنظيم حج الجمعيات على مستوى واحد، يرجع إلى قلة عدد تأشيرات الحج المخصصة لمصر من جانب المملكة العربية السعودية، وقلة التأشيرات المخصصة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أن من ضمن الأسباب أيضاً، هو الحفاظ على الحجاح المصريين من الاختلاط بالجنسيات الأخرى أثناء أداء مناسك الحج، والحد من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن اختيار مستوى واحد يضمن عملية دخول وخروج الحجاج بسلامة وأمان، والحفاظ على الصحة العامة.

وأشار عبدالموجود، إلى أنه تم التعاقد مع فنادق ذات مستوى متميز في كل من مكة والمدينة، حتى تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق التي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح عبدالموجود، أن مستوى حج الجمعيات هو مستوى واحد وهو 4 نجوم شامل الإقامة والوجبات (إفطار وغداء) على مستوى الرحلة، لافتًا إلى أن المؤسسة تعاقدت على فندق إعمار جراند في مكة المكرمة ويبعد عن الحرم المكي حوالي 700 متر، وفي المدينة تعاقدت المؤسسة على فنادق تبعد عن الحرم النبوي حوالي 300 متر فقط.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز الـ17500 مواطن، وذلك من خلال 2589 جمعية ومؤسسة أهلية، إذ بلغ عدد الذكور من بين المتقدمين 7818 مرشحًا، وبلغ عدد السيدات 9949 مرشحة، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولى بين المحافظات المتقدمة.

وقررت وزارة التضامن الاجتماعي، منح الحجاج المختارين في القرعة مهلة أسبوعًا لاتمام الإجراءات وسداد تكلفة الحج، وذلك من ثاني يوم تم فيه إجراء القرعة، وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، ومنها أن يكون المتقدم مسجلاً بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، وشرط أن يكون المتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، وأخيراً شرط حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

كما تم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.