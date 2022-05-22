شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك وأنت بتشترى.. حماية المستهلك يكشف ألاعيب تجار السيارات لرفع ثمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جهاز حماية المستهلك الاعيب بعض تجار السيارات لرفع أسعارها على المشترى، وذلك من خلال إضافة كماليات.

وأكد المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، أن بعض التجار يربطون شراء السيارة بشراء الكماليات الموجودة فى السيارات، وهو مجرم فى القانون.

ولفت حسام الدين، خلال مؤتمر صحفي بمقر الجهاز في القرية الذكية اليوم الأحد، إلى أن الغرض من المؤتمر هو تعميم المعلومات وعدم ترك أي مجال لتواتر أخبار على لسان الجهاز، وسط أزمة الاقتصادية لم يتعرض إليها العالم منذ أكثر من 100 عام.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك: خفضنا زمن حل الشكوى إلى 10 ساعات بدلًا من 24 ساعة؛ لكن هناك بعض الشكاوى الفنية يستغرق حلها شهورًا؛ بسبب الاحتياج إلى لجان فنية؛ منوهًا بأنه توجد شكاوى تم حلها في ساعة، و96 % من الشكاوى تم حلها بالتفاوض.ونوه حسام الدين بأن شكاوى السلع المعمرة بلغت 32 % من الشكاوى، والسيارات 5.6 %، وتم استقبال 41 ألف شكوى.