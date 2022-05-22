شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى لسفيرة النرويج: مصر الأولى عالميا فى إطلاق استراتيجية تمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة، بهدف الاطلاع على جهود المجلس في مجال تمكين المرأة، وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر تعد هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت استراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة جميعها، حيث اعتمدها الرئيس السيسي في عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

وذكرت الدكتورة مايا مرسي أيضا رؤية مصر لانتقال بيئي عادل من خلال 7 ركائز أساسية، والتي استعرضتها خلال مشاركتها كرئيسة لوفد مصر فى فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) التي عقدت بنيويورك في مارس الماضي، لافتة إلى تحضيرات المجلس حاليا للمشاركة في مؤتمر المناخ COP27 ، والمزمع عقده في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس في مجال تمكين المرأة والفتاة، مشيرة إلى مبادرة " نورة" التى أطلقها المجلس بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية والاهتمام برفع الوعى لدي أفراد أسرهن، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة.

وأشارت إلى برنامج الشمول المالى للمرأة الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك المركزي والاتحاد الاوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة هولندا، والذي يتم من خلاله تنفيذ مجموعات تنفيذ مشروع الادخار والإقراض الرقمي والتى تستهدف السيدات بقري محافظات حياة كريمة لشمولهن ماليا واقتصاديا، مما يسهم في الاستقرار المالي والنمو الاقتصادى.

لافتة أيضاً إلى تطبيق تحويشة، وهو التطبيق الأول فى مصر لمجموعات الادخار والإقراض بالقرى، والذي يعد نقلة نوعية من نظام الصندوق الحديدى التقليدى والادخار النقدي .. للنظام الرقمي الحديث والمربوط بالحسابات البنكية مباشرة. مما يساعد السيدات الإندماج فى النظام المصرفي الرسمي من أجل الاستفادة من الخدمات المالية وفقا لاحتياجاتهن .

كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى حملات طرق الأبواب التى تستهدف توعية السيدات في جميع أنحاء الجمهورية بمختلف الموضوعات والقضايا الى جانب التعريف بحقوقهن القانونية والاجتماعية وبجهود مكتب شكاوى المرأة وفروعه في المحافظات.

من جانبها، عبرت السيدة هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة عن سعادتها بلقاء الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس والتعرف عن قرب عن ابرز الملفات التي يعمل عليها المجلس في الوقت الراهن في سبيل تمكين المرأة والفتاة وهى موضوعات غاية في الأهمية، مشيرة أيضاً إلى تطلعها للتعاون خلال الفترة القادمة مع المجلس في العديد من المجالات والتى تخدم ملف تمكين المرأة .