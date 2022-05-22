شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يتلقى 244.924 ألف شكوى منذ يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن إجمالي عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز خلال الفترة من أول يناير2021 وحتى 15 مايو الحالي بلغت 244.924 ألف شكوى تم حل نحو 96% منها.

وأشار حسام، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، إلى أن الجهاز تلقى نحو 41.395 ألف شكوى في مجال السلع المعمرة تم حل نحو 39.189 ألف شكوى بنسبة انجاز بلغت 94.67%.

وأضاف حسام الدين تم تخفيض متوسط زمن حل الشكاوى إلى 10 أيام، كما تم تخفيض متوسط زمن حل شكاوى السلع المعمرة إلى 3 أيام ،و تخفيض زمن الانتظار من 25 دقيقة الى 5 دقائق.

وأوضح حسام الدين، أنه تم إنشاء خدمة الخط الساخن لخدمة أسر الشهداء، بجانب أنه جاري إنشاء القائمة البيضاء لمراكز الصيانة الخاصة بالسلع المعمرة والمتوقع ظهورها خلال 3 شهور.