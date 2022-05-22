شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة تفصيلية لـ 3 طرق بديلة أثناء توسعة الدائرى من الأوتوستراد حتى المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة العديد من الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري بالمناطق المحصورة بين طريق الأوتوستراد وحتى المريوطية، والقيام بأعمال توسعة مطلع الطريق الدائرى للقادم من شارع ربيع الجيزى والمؤدى إلى مناطق المريوطية وربطه مع توسعة الطريق الدائري المستحدثة، مما يستلزم استمرار الغلق الكلى لمطلع الطريق الدائري المشار إليه.

وأكدت إدارة المرور، ان ذلك سيستمر لمدة (10 أيام)، اعتبارا من الساعة صباح اليوم الأحد الموافق 22/5/2022 حتى الساعة الـ 5 صباح يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022، وستكون الأعمال على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال المشار اليها، وسيتم إجراء التحويلات المرورية على النحو التالى..

ـ حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزى للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود إلى أعلى الطريق الدائري اتجاه مناطق المريوطية ستقوم بإستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مروراً بميدان المنيب.

ـ الدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى واستكمال السير اتجاه شارع البحر الأعظم.

ـ الصعود أعلى الطريق الدائرى عن طريق المطلع المؤدى إلى مناطق المريوطية والمنصورية.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.