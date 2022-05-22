شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا عمانوئيل يشارك فى إعلان 10 قديسين جدد بالكنيسة الكاثوليكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وشارك في الاحتفال المهيب، الذي ترأسه قداسة البابا فرنسيس، باباالكنيسة الكاثوليكية في العالم.

وتضمن الاحتفال إعلان 10 قديسين جدد بالكنيسة الكاثوليكية، ومنهم القديس شارل دي فوكو، مؤسس رهبنة أخوة وأخوات يسوع الصغار.

جدير بالذكر أن ذلك الاحتفال كان قد أقيم بساحة القديس بطرس، بالفاتيكان.