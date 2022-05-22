شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان تستعد لتنظيم احتفالية لتوزيع أكشاك لدعم ذوى الهمم بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم وتمكين ذوى الهمم تستعد جمعية الأورمان لتنظيم احتفالية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى لتوزيع عدد 150 كشك لذوى الهمم بمحافظات مصر من مختلف فئات الإعاقة، وذلك فى إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة المصرية إلى ذوي الهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني .

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بصدد تنظيم احتفالية لتوزيع 150 كشك لذوى الهمم من مختلف فئات الإعاقة، وذلك بالتعاون مع ورزاة التضامن الاجتماعى، تتضمن الاحتفالية توزيع عدد 150 كشك مجهز بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء بمحافظات (الفيوم- بني سويف- المنيا – الدقهلية – البحيرة – الشرقية- الغربية – المنوفية – كفرالشيخ) .

أوضح شعبان، أن دعم الأورمان لذوى الهمم يأتى على رأس أولويات عملها الخيري فى جميع أنشطتها، لرفع المعاناة عنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم و تلبية احتياجاتهم، وانهم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، ويوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة ولديهما الرغبة والقدرة على الإنتاج والعمل.

وبالفعل على مدار السنوات الماضية قامت الجمعية بعمل مشاريع تنموية وخدمات طبية تخص ذوي الهمم سواء التي تضمن لهم حياة كريمة آمنة وتسهل عليهم أمور حياتهم أو مشاريع تساعدهم على العيش ووجود حرفة لكسب الرزق أو تنمية مهاراتهم وقدراتهم الخاص، فضلا عن دعم أفكارهم وتحويلها لمشروعات.

وأشاد شعبان بالتقدم الملحوظ فى مصر فى الآونة الأخيرة، خاصة فى السنوات الماضية، فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات وهيئات وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة،وباعتبارهم جزءا رئيسى فى المجتمع .

يذكر أن الأورمان شاركت مؤخرًا في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم ذوى الهمم من خلال توزيع ألف جهاز لاب توب مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين على طلاب المدارس والجامعات من المكفوفين وضعاف البصر، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي