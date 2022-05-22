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شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: مهلة أسبوعا للفائزين بقرعة الجمعيات الأهلية لسداد تكلفة الحج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، عن المستندات اللازمة لاستخراج تأشيرة حج الجمعيات الأهلية بعد الفوز بالقرعة.
وجاءت المستندات اللازمة كالتالي:
- شهادات تحرك من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيًا.
- استخراج شهادة Qr-code تثبت الحصول على لقاح كورونا.
- تقديم نتيجة فحص سلبي pcr لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى السعودية.
- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات "لقاح الانفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات.
- الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال المعطل بمدة لا تقل عن4 أسابيع ولا تزيد عن 12 شهر.
- تقرير طبي معتمد ومختوم "صورة دم كاملة، تحليل وظائف كبد وكلى، أشعة عادية على الصدر" من أحد المستشفيات التابعة للصحة.
- أصل جواز سفر صالح لمدة عام من من تاريخ 11 مايو 2022 ، وعدد 10 صور شخصية خلفية بيضاء، فيش جنائي مميكن موجه للحج، بيان تجنيدي لمن هم في سن التجنيد.