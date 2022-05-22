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قرعة حج الجمعيات.. التضامن: 7817 للذكور و9949 للإناث بتصنيف المتقدمين

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القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن للمجتمع المدنى، إنه تم تخصيص 3 آلاف تأشيرة حج مخصصة للجمعيات الأهلية هذا العام.

 

وكشف مساعد وزير التضامن للمجتمع المدنى ، خلال فعاليات القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م،  بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي،  أن هناك شتراطات تم تحديدها للمتقدم لموسم الحج هذا العام .

 

وأشار إلى أن الاشتراطات العامة ، تتمثل فى :  

- أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج من قبل طوال حياته 

- ألا يزيد سن المتقدم عن 65 عاما 

- يشترط وجود محرم للسيدات اقل من 45 عاما

- لا يسمح باصطحاب الاطفال اقل من 18 عاما 

 

اشتراطات صحية : 

 

- الفئات الأكثر عرضة للعدوى من مرضى الأورام والفشل الكلوى والذى يتم إجراء غسيل كلوى لهم مرضى تليف الرئة والحالات المتقدمة لأمراض القلب والأوعية الدموية ، والأمراض النفسية ، وذلك طبقا لاشتراكات وضعتها وزارة الصحة

 

 

وكشف أن إجمالي طلبات الحج هذا العام بلغت 17766 من 2598 جمعية منها 7817 للذكور و9949 للإناث.  

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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