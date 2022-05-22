شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة حج الجمعيات.. التضامن: 7817 للذكور و9949 للإناث بتصنيف المتقدمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن للمجتمع المدنى، إنه تم تخصيص 3 آلاف تأشيرة حج مخصصة للجمعيات الأهلية هذا العام.
وأشار إلى أن الاشتراطات العامة ، تتمثل فى :
- أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج من قبل طوال حياته
- ألا يزيد سن المتقدم عن 65 عاما
- يشترط وجود محرم للسيدات اقل من 45 عاما
- لا يسمح باصطحاب الاطفال اقل من 18 عاما
اشتراطات صحية :
- الفئات الأكثر عرضة للعدوى من مرضى الأورام والفشل الكلوى والذى يتم إجراء غسيل كلوى لهم مرضى تليف الرئة والحالات المتقدمة لأمراض القلب والأوعية الدموية ، والأمراض النفسية ، وذلك طبقا لاشتراكات وضعتها وزارة الصحة
وكشف أن إجمالي طلبات الحج هذا العام بلغت 17766 من 2598 جمعية منها 7817 للذكور و9949 للإناث.