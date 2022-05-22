أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلزام المواطن بتسجيل هاتف شركة بعينها ببطاقة التموين

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الحكومة تنفى إلزام المواطن بتسجيل هاتف شركة محمول بعينها لتحديث بطاقة التموين

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين، مُشددةً على أن عملية تحديث بيانات البطاقة التموينية لا تشترط تسجيل رقم هاتف محمول تابع لشركة بعينها، بل تتيح التسجيل لكافة أرقام الهواتف التابعة لأي شركة محمول عاملة في مصر شرط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها، مُشيرةً إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 يونيو 2022، وذلك بهدف منع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة، حيث قام الوزير "مرسي" بافتتاح عدد من الملاعب كما قام بزيارة مركز المعلومات والمكتبة الإلكترونية ومعمل الأبحاث بالأكاديمية. وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من مقر الوزارة، وشهد الاجتماع متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التي تمس المواطنين بصورة يومية، خاصة في جهود الدولة للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية . "التراس" يفتتح ملتقى شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا.. غدا فى بنغازى يفتتح الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، غدًا 23 مايو 2022، ملتقى «شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا» الذي يعد أول معرض مصري لإعادة إعمار الشقيقة ليبيا، في مدينة بنغازي الليبية، والذي يستمر حتى يوم 27 مايو الجاري . "التراس" يفتتح ملتقى شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا.. غدا فى بنغازى

وزير التنمية المحلية يتابع مع المحافظين تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن الأسعار

نشرت جروبات الغش أجزاء من امتحان الفيزياء والتاريخ الورقى لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمكافحة الغش والتصدى لأى محاولات من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات، موضحة أن أى طالب يقوم بتصوير الأسئلة يتم رصد بياناته وسيتم تطبيق الإجراءات اللازمة حيالها. نشرت جروبات الغش الإلكترونى أجزاء من أسئلة من امتحان اللغة الأجنبية الثانية الإلكترونى بعد بدء لجنة الامتحان، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة لديها بيانات الطلاب الذين قاموا بتصوير الأسئلة وسيتم تطبيق الإجراءات اللازمة حيال هؤلاء الطلبة، محذرة من الغش فى الامتحانات. التعليم ردا على تسريب طلاب لأسئلة امتحان اللغة الثانية: بياناتكم عندنا ينطلق غدا الإثنين بالقاهرة، منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية "التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك"، في نسخته الأولى والذي ينظمه البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري 2022، برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي. قالت وزارة الصحة والسكان إن جميع المواطنين المصريين سواء كان لديهم تأمين صحي أو لا، يمكنهم الاستفادة من الخدمات المقدمة بمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار. الصحة: جميع المصريين يحق لهم الاستفادة من خدمات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار أفاد تقرير للأمم المتحدة بأنها تعمل بشكل وثيق مع الدول الأوروبية التي أبلغت عن حالات إصابة بمرض جدري القردة الفيروسي النادر، حيث تم اكتشاف أكثر من 100 حالة في جميع أنحاء أوروبا، وقالت منظمة الصحة العالمية إن ثماني دول على الأقل متأثرة به، وهي بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. الأمم المتحدة: جدري القرود ينتشر بسرعة في أوروبا بعد اجتياح وسط وغرب أفريقيا غدا.. انطلاق منتدى تعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول العربية

نشر أسئلة امتحانى الفيزياء والتاريخ للصف الثانى الثانوى على صفحات الغش

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد بقيم تتراوح بين 4 : 5 درجات، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء ومعتدلا على جنوب البلاد.

انخفاض بالحرارة اليوم وطقس معتدل بالقاهرة الكبرى والعظمى بالعاصمة 27 درجة

تطلق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عصر اليوم الأحد، فعاليات إطلاق برنامج "الأسر القوية"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة – المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتنفيذ أنشطة وطنية وإقليمية لدعم ووقاية الشباب من العنف والجريمة والمخدرات باستخدام قوة الرياضة والفن والدعم النفسى الاجتماعى لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان . قررت محكمة قنا الاقتصادية برئاسة المستشار أسامة محمد الكامل، رئيس الدائرة، والمستشار محمد فاروق عضو يمين الدائرة، والمستشار عمر المليجى، وسكرتارية مؤمن بدر، وحضور هانى قمر الدولة، مدير عام المحكمة، تأييد قرار التحفظ على أموال مصطفى البنك و5 آخرين فى قضية مستريح أسوان. تأييد قرار التحفظ على أموال مصطفى البنك و5 آخرين فى قضية مستريح أسوان

أخطر المغربي أشرف بن شرقى جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إدارة القلعة البيضاء، إن تعاقده سينتهى بنهاية شهر يونيو المقبل، وبعدها سيرحل عن صفوف الفريق، بغض النظر عن عدم انتهاء الموسم الكروي من عدمه، وهو الأمر الذي سبق وحدث مع التونسي فرجاني ساسي الذي رحل في نهاية شهر يونيو وقبل أن ينتهى الموسم في مصر، وانتقل لصفوف الدحيل القطري.

وزيرة التضامن تطلق اليوم برنامج الأسر القوية لوقاية الشباب من المخدراتأشرف بن شرقى يخطر الزمالك بانتهاء تعاقده في 30 يونيو