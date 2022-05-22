شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلزام المواطن بتسجيل هاتف شركة بعينها ببطاقة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:
الحكومة تنفى إلزام المواطن بتسجيل هاتف شركة محمول بعينها لتحديث بطاقة التموين
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين، مُشددةً على أن عملية تحديث بيانات البطاقة التموينية لا تشترط تسجيل رقم هاتف محمول تابع لشركة بعينها، بل تتيح التسجيل لكافة أرقام الهواتف التابعة لأي شركة محمول عاملة في مصر شرط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها، مُشيرةً إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 يونيو 2022، وذلك بهدف منع التكدس أمام مكاتب المواطنين.
تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة، حيث قام الوزير "مرسي" بافتتاح عدد من الملاعب كما قام بزيارة مركز المعلومات والمكتبة الإلكترونية ومعمل الأبحاث بالأكاديمية.
وزير التنمية المحلية يتابع مع المحافظين تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن الأسعار
"التراس" يفتتح ملتقى شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا.. غدا فى بنغازى
يفتتح الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، غدًا 23 مايو 2022، ملتقى «شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا» الذي يعد أول معرض مصري لإعادة إعمار الشقيقة ليبيا، في مدينة بنغازي الليبية، والذي يستمر حتى يوم 27 مايو الجاري .
نشر أسئلة امتحانى الفيزياء والتاريخ للصف الثانى الثانوى على صفحات الغش
نشرت جروبات الغش أجزاء من امتحان الفيزياء والتاريخ الورقى لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمكافحة الغش والتصدى لأى محاولات من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات، موضحة أن أى طالب يقوم بتصوير الأسئلة يتم رصد بياناته وسيتم تطبيق الإجراءات اللازمة حيالها.
نشرت جروبات الغش الإلكترونى أجزاء من أسئلة من امتحان اللغة الأجنبية الثانية الإلكترونى بعد بدء لجنة الامتحان، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة لديها بيانات الطلاب الذين قاموا بتصوير الأسئلة وسيتم تطبيق الإجراءات اللازمة حيال هؤلاء الطلبة، محذرة من الغش فى الامتحانات.
ينطلق غدا الإثنين بالقاهرة، منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية "التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك"، في نسخته الأولى والذي ينظمه البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري 2022، برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
أفاد تقرير للأمم المتحدة بأنها تعمل بشكل وثيق مع الدول الأوروبية التي أبلغت عن حالات إصابة بمرض جدري القردة الفيروسي النادر، حيث تم اكتشاف أكثر من 100 حالة في جميع أنحاء أوروبا، وقالت منظمة الصحة العالمية إن ثماني دول على الأقل متأثرة به، وهي بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.
انخفاض بالحرارة اليوم وطقس معتدل بالقاهرة الكبرى والعظمى بالعاصمة 27 درجة
وزيرة التضامن تطلق اليوم برنامج الأسر القوية لوقاية الشباب من المخدرات
قررت محكمة قنا الاقتصادية برئاسة المستشار أسامة محمد الكامل، رئيس الدائرة، والمستشار محمد فاروق عضو يمين الدائرة، والمستشار عمر المليجى، وسكرتارية مؤمن بدر، وحضور هانى قمر الدولة، مدير عام المحكمة، تأييد قرار التحفظ على أموال مصطفى البنك و5 آخرين فى قضية مستريح أسوان.
أخطر المغربي أشرف بن شرقى جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إدارة القلعة البيضاء، إن تعاقده سينتهى بنهاية شهر يونيو المقبل، وبعدها سيرحل عن صفوف الفريق، بغض النظر عن عدم انتهاء الموسم الكروي من عدمه، وهو الأمر الذي سبق وحدث مع التونسي فرجاني ساسي الذي رحل في نهاية شهر يونيو وقبل أن ينتهى الموسم في مصر، وانتقل لصفوف الدحيل القطري.