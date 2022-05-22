شكرا لقرائتكم خبر عن بذكرى الوحدة.. رئيس مجلس القيادة اليمنى يشكر مصر والرئيس السيسى على دعم اليمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى الدكتور رشاد العليمي بمناسبة الذكرى الـ 32 للوحدة اليمنية، إن هذا يوم اخر من ايامنا الوطنية، يوم الثاني والعشرين من مايو، يوم اعلان الوحدة اليمنية، والجمهورية الجديدة، الذي نهنئكم فيه اينما كنتم، وسط الحرب، والخراب.

وأضاف يا ابناء شعبنا اليمني في الداخل والخارج، من على تراب هذه المدينة العظيمة، التي احتضنت وماتزال سنوات مخاض التحرر الوطني، والمقاومة، نتحدث اليكم، ونجتمع مع شركاء الهدف والقرار في جنوب الوطن، وشماله كفريق واحد، وامة واحدة من اجل استعادة الدولة، والانتقال الى فضاء أكثر تشاركاً يحدد فيه اليمنيون مستقبلهم على اساس التعايش كما كانوا وفعلوا ذلك منذ خلق الله هذه الارض الطيبة، ومن عليها.

وقال أتوجه بالشكر والتقدير لكل اشقائنا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين ما عرفناهم الا سنداً وعضداً لليمن في كل الظروف، ونأمل ان يأتي اليوم المنشود الذي يكون فيه بلدنا عضوا كاملا مع اشقائه في هذا الصرح العربي العظيم، والشكر موصول أيضاً لكل اشقائنا العرب، واصدقائنا المانحين واخص بالذكر جمهورية مصر العربية بقيادة اخي الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي فتح أبواب مصر لمئات الالاف من أبناء شعبنا سواء بالإقامة و الاستقرار المؤقت بسبب ظروف الحرب او العلاج، والتعليم، وهذا ليس غريباً على مصر العروبة التي وقفت دوماً مع اليمن، ودعمت جمهوريته بالدم والمال وساندت أبناءه بكل محبة واصالة في كافة المجالات.

وأوضح وفي خضم نكبتنا الحالية، فإن وجودنا معا في العاصمة المؤقتة عدن وكل المحافظات المحررة، هو أفضل تذكير بتلك الايام التي كان فيها الابطال الاوائل على قلب رجل واحد، وآمال واهداف مشتركة، وفي كل لحظة تاريخية اجتمع الشركاء من الشمال والجنوب لأحداث التحول، ويمكننا فعل ذلك الان، لأنه بدون الاتحاد ايها الشعب العظيم سيكون علينا جميعا انتظار مصير بلدنا.

وأضاف بينما كنا نتطلع الى مستقبل أفضل يشارك فيه جميع اليمنيين، ويحقق التوزيع العادل للسلطة والثروة من خلال مخرجات الحوار الوطني الشامل، باعت حفنة من قومنا نفسها رخيصة للخارج، منقلبة على التوافق الوطني، وطموحاتكم وآمالكم في ان يكون لبلدكم المكانة التي يستحق على الخارطة.

وقال من النادر جداً، في تاريخ بلدنا وامتنا، ان واجه شعبنا مثل هذه المحن مجتمعة، جماعة خارجة من عصور ما قبل التاريخ، ومعها الحرب، والوباء، والجوع، مودية بحياة عشرات الالاف من اطفالنا وامهاتنا، وشبابنا ورجالنا، وتشريد الملايين داخليا، وعبر الدول والقارات، لنصبح احدى أكبر الازمات الانسانية على وجه الكوكب.

وأضاف من اجل التغلب على هذا الواقع المرير، ومحاولة ايقاف نزيف الدم، والانتصار لتضحيات ابطالنا، وتأمين مستقبل بلدنا، كان الامر يتطلب أكثر بكثير من الكلمات.. يتطلب الوفاق، والتلاحم، والاصطفاف، فكان انشاء مجلس القيادة الرئاسي ليجسد رسالة سلام، وعزم على تحقيق ارادة شعبنا الذي يتطلع في كل الاحوال الى دولة عصرية، أكثر قوة، وتماسكا، وعدالة، دولة سيادة القانون والمساواة والحقوق والحريات، وبدعم ومساندة من اشقائنا.

وأوضح لقد علمتنا الاسابيع القليلة الماضية من عمر الهدنة، درساً مهماً في اهمية الانحياز الدائم لشعبنا، والتنازل دون تردد من موقع القدرة والمسئولية من اجل رفع معاناته بموجب قسمنا وعهدنا الذي قطعناه بالمسؤولية عن جميع اليمنيين.

وقال وانني واخواني في مجلس القيادة الرئاسي، اذ نقدر المساعي الحميدة للمبعوثين الاممي، والامريكي، والاسرة الدولية من اجل انهاء معاناة شعبنا، فإننا نشدد على ضرورة تنفيذ كافة بنود الهدنة، وفي المقدمة فتح معابر تعز والمدن الاخرى، كما يجب على المجتمع الدولي الضغط لاستكمال إجراءات تبادل الاسرى، والمحتجزين، وصرف رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية الواصلة الى ميناء الحديدة.

وفي هذا الصدد ايضا، نؤكد باسمي واعضاء مجلس القيادة، مواصلة دعم الجهود الحثيثة للمبعوثين الاممي، والاميركي، من اجل تمديد الهدنة الإنسانية، كما نجدد تمسكنا بمبادرة الاشقاء في المملكة العربية السعودية، واعتبارها أساسا عادلا لعملية سلمية شاملة.

وقال ايها الشعب اليمني الكريم، أننا على عهدنا الذي قطعناه في خطاب اليمين الدستورية امام مجلسي النواب والشورى، بأن تكون المسألة الاقتصادية اولوية رئيسة لعملنا، وسنعمل سويا مع حكومة الكفاءات السياسية على تنشيط الصادرات وتنمية الإيرادات بما يمكننا من الانتظام في دفع رواتب موظفي الخدمة العامة والقوات المسلحة والامن والمعاشات التقاعدية.

وقد وجهنا الحكومة بإنجاز الية استيعاب المنحة الكريمة المقدمة من اشقائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة البالغة 3 مليارات، و 300 مليون دولار بشكل عاجل، ويتواجد في هذه اللحظة الفريق الحكومي مع اللجنة الاقتصادية في الرياض لإنجاز ذلك، كما تم تحويل ما تبقى من الوديعة السابقة وقدرها 174 مليون دولار الى البنك المركزي، وبما سيسهم في استقرار العملة وتحسين الاوضاع المعيشية.

وأضاف كما نؤكد التزامنا بتحسين الخدمات في كافة المحافظات وفي المقدمة العاصمة المؤقتة عدن، التي نوليها اهتماما خاصا، بما يليق بمكانتها وتاريخها ومدنيتها، وجمالها، وطيبة ونقاء سكانها، ونؤكد ايضاً ان المجلس سيعمل بشكل أساسي على مكافحة الفساد من خلال تطوير جهاز الرقابة والمحاسبة، واختيار هيئه وطنية عليا جديدة لمكافحة الفساد خلفا للهيئة القائمة كما تم توجيه الحكومة بسرعة إعادة تشكيل اللجنة العلياء للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات ليتم بموجبة تشكيل لجان المناقصات في المحافظات المحررة وبصورة عاجلة.

وأوضح أيها الاخوة والاخوات، باسمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وباسمكم جميعا أتوجه بكل آيات الاجلال والاكبار والتقدير لأبطال قواتنا المسلحة والامن والمقاومة الشعبية على مواقفهم وتضحياتهم الغالية، دفاعا عن الشرعية الدستورية والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية،كما ندعو بالرحمة للشهداء الابرار الذين ارتقوا عظماء خالدين، في كل مواقع الشرف والبطولة دفاعاً عن الشرعية الدستورية والشفاء للجرحى الكرام الذين نجدد التزامنا نحوهم بتقديم كل الدعم اللازم لعلاجهم ورعايتهم.

ونؤكد هنا توجيهنا السابق للحكومة بالإسراع خلال شهر واحد من الان بإنشاء الهيئة الوطنية الخاصة بعلاج ورعاية جرحى ومصابي ومعاقي القوات المسلحة والامن والمقاومة الشعبية وعائلات الشهداء منهم واصدار قانون بإنشاء صندوق خاص بمواردها، وسنمضي قدماً في جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، كما نص اتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة، وذلك من خلال اللجنة العسكرية والأمنية التي سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال كما كانت آمال النصر معقودة دائماً عليكم وتضحيات أبطالكم في القوات المسلحة والامن، ووحدة قواكم السياسية، فإنها معلقة ايضا على اشقائنا الاوفياء الذين سطروا على ارضنا ملاحم عظيمة في الذود عن الشرعية الدستورية واستعادة الدولة واغاثة اهلنا وتضميد جراحهم، في مواقف مشرفة مثلت رسالة حازمة للأعداء الطامعين في ارضنا واستهداف هويتنا ونسيجنا العربي المشترك من المحيط الى الخليج.

وأضاف يا أبناء شعبنا المقاوم، اننا في مجلس القيادة الرئاسي ونحن نتابع بحزن والم الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية واستمرار معاناة شعبنا العربي الفلسطيني من اثار الحصار الظالم، والانتهاكات المستمرة لحقوقه وكرامته من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ومستوطنيها، فأننا ندعو المجتمع الدولي وفي المقدمة الولايات المتحدة الامريكية والدول دائمة العضوية في مجلس الامن لممارسة كافة وسائل الضغط على الدولة المحتلة للدخول في مفاوضات جادة مع السلطة الوطنية الفلسطينية بتنفيذ القرارات الدولية والتعاطي الإيجابي مع المبادرة العربية والقبول بها على طريق حل الدولتين، وبما يحقق السلام والاستقرار للمنطقة والعالم.