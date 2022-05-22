شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. التضامن تعلن القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، بعد قليل، فعاليات القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م، بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي.

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج، أن أكثر من 17 ألف مواطن قاموا بتسجيل طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعياً لأداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022، وذلك عقب غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية وحصر عدد المتقدمين علي مستوي محافظات الجمهورية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه قد تم عقد اجتماع لمجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج برئاستها، وتم فيه الاتفاق على تنفيذ مستوي واحد فقط لرحلة الحج يراعي الظروف الاقتصادية والخدمات المقدمة للحجاج، وقد قامت الوزارة ببذل المساعي وعقد المداولات مع الفنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حتى تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوي المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرة إلي أنه سيتم الإعلان عن برنامج رحلة الحج وتكلفتها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان القرعة الإلكترونية.