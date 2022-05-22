الصحة العالمية تكشف فترة حضانة مرض جدرى القرود وتؤكد: العدوى على مرحلتين

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية إن فترة حضانة فيروس جدري القردة بين 6 إلى 16 يوماً ويمكن أن تتراوح من 5 أيام إلى 21 يوماً.

وأضافت منظمة الصحة العالمية : يمكن تقسيم مرحلة العدوى إلى فترتين كالتالي:

الأولى: فترة الغزو من صفر إلى 5 أيام ومن سماتها الإصابة بحمى وصداع مبرح وتضخّم العقد اللمفاوية والشعور بآلام فى الظهر وفى العضلات ووهن شديد

والثانية :فترة ظهور الطفح الجلدى وتظهر فى غضون مدة تتراوح بين يوم واحد و3 أيام عقب الإصابة بالحمى والتى تتبلور فيها مختلف مراحل ظهور الطفح الذى يبدأ على الوجه فى أغلب الأحيان ومن ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وأضافت منظمة الصحة العالمية : يكون وقع الطفح أشدّ ما يكون على الوجه فى 95% من الحالات وعلى راحتى اليدين وأخمصى القدمين فى 75% من الحالات

وتابعت : يُصاب بعض المرضى بتضخّم وخيم فى العقد اللمفاوية قبل ظهور الطفح، وهى سمة تميّز جدرى القردة عن سائر الأمراض المماثلة.

واستكملت : جدرى القردة مرض محدود ذاتياً وتدوم أعراضه لفترة تتراوح بين 14 و21 يوماً، ويُصاب الأطفال بحالاته الشديدة على نحو أكثر شيوعاً بحسب مدى التعرض لفيروسه والوضع الصحى للمريض وشدة المضاعفات الناجمة عنه.