التضامن: سفر حجاج الجمعيات الأهلية خلال شهر من الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن سفر الحجاج الجمعيات الأهلية سيكون خلال شهر من الآن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بوزارة التضامن الاجتماعي لإعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2022، لاختيار 3 آلاف حاج من بين المتقدمين وفقا لحصة الجمعيات الأهلية المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة والتي تبلغ 25% من الأعداد التي كانت تحصل عليها الوزارة قبل انتشار جائحة كورونا في مطلع عام 2020.

وأكد عبد الموجود، أنه تم اختيار 3 آلاف وفقا لحصة الجمعيات الأهلية المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة، التي تبلغ 25% من الأعداد.

وأشار إلى أنه يجرى توزيع حصة الجمعيات الأهلية بكل محافظة، وفقا لنسبة عدد الطلبات بكل محافظة لإجمالي عدد الطلبات المقدم لحج 2022، لافتاً إلى أن البعثة الإشرافية المرافقة للحجاج بمعدل مشرف لكل 44 حاجا بحد أقصى.​