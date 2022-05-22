حماية المستهلك يزف بشرى سارة لحاجزي السيارات قبل 12 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن جهاز حماية المستهلك عقد جلسة طارئة، الأربعاء الماضي؛ لبحث تأثيرات الأزمة الروسية- الأوكرانية على العالم أجمع ومصر بصفة خاصة.

ولفت حسام الدين، خلال مؤتمر صحفي بمقر الجهاز في القرية الذكية اليوم الأحد، إلى أن الغرض من المؤتمر هو تعميم المعلومات وعدم ترك أي مجال لتواتر أخبار على لسان الجهاز، وسط أزمة الاقتصادية لم يتعرض إليها العالم منذ أكثر من 100 عام.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك: خفضنا زمن حل الشكوى إلى ١٠ ساعات بدلًا من ٢٤ ساعة؛ لكن هناك بعض الشكاوى الفنية يستغرق حلها شهورًا؛ بسبب الاحتياج إلى لجان فنية؛ منوهًا بأنه توجد شكاوى تم حلها في ساعة، و٩٦ %من الشكاوى تم حلها بالتفاوض.

ونوه حسام الدين بأن شكاوى السلع المعمرة بلغت ٣٢% من الشكاوى، والسيارات ٥.٦%، وتم استقبال ٤١ ألف شكوى.

واستطرد رئيس الجهاز: تدخلنا في المسابقات الوهمية وعددها انخفض في ٢٠٢٢ إلى ١٠ مسابقات، بعد أن كانت في ٢٠٢٠، ٢١٣ مسابقة مخالفة.

وتابع حسام الدين: كل من دفع قيمة السلع؛ سواء سيارات أو أجهزة معمرة قبل ١٢ أبريل، سيستلمها فورًا دون عبء إضافي، ولا يجوز طلب أموال أخرى "حتى لو السعر مش معلن في إيصال الحجز".

ونوه رئيس الجهاز بأن بعض التجار بحثوا عن باب خلفي للتحايل على "الأوفر برايس"، "أما اللي ماكملش القيمة فهياخد فلوسه كاملة مضافًا إليها فوائد بنكية بأعلى نسبة فائدة ١٨%".