وزيرة التضامن: 87 ألف جنيه سعر برنامج حج الجمعيات بدون تذكرة الطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

هنأت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2022، وأن يحفظ الجميع في من العدوى.

وأكدت أن تخطي عدد المتقدمين 17 ألف مواطن يدل على الثقة الكاملة في حج الجمعيات، لافتة إلى أن تكلفة حج الجمعيات الأهلية يبلغ 87 ألف جنيه مصري بالإقامة والوجبات فطار وغداء، وذلك بدون تذكرة الطيران.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بوزارة التضامن الاجتماعي لإعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2022، لاختيار 3 آلاف حاج من بين المتقدمين وفقا لحصة الجمعيات الأهلية المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة والتي تبلغ 25% من الأعداد التي كانت تحصل عليها الوزارة قبل انتشار جائحة كورونا في مطلع عام 2020.

ووجهت القباج، الشكر إلى جميع القائمين على حج الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن نجاح الحجاج قائم عليهم، موضحة أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء، لاختيار أعداد الحجيج بناء على الإعداد المسموح لها من جانب المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى تخصيص 3 آلاف حاج لوزارة التضامن الاجتماعي وفقا لحصة الجمعيات الأهلية المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة والتي تبلغ 25% من الأعداد التي كانت تحصل عليها الوزارة قبل انتشار جائحة كورونا في مطلع عام 2020.

وأشارت إلى أنه تم تكليف مجلس أمناء بفتح باب التقدم خلال الفترة الماضية، وفقاً للاشتراطات العمرية المعلنة مسبقاً، مع إلغاء الطلبات القدمية والتسجيل مجانا بمحافظات الجمهورية، وتم البدء في تلقي أسعار الفنادق في المملكة العربية السعودية، وتم تطوير الخدمات تدريجياً لإنجاح الموسم، ولتنفيذ برنامج حج 4 نجوم في مكة والمدينة.