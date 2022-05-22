الآن.. بدء إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار 3 آلاف حاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، الآن، في إجراء القرعة الإلكترونية العلنية، بآيات من القرآن الكريم، وذلك لاختيار 3 آلاف حاج من بين المتقدمين وفقا لحصة الجمعيات الأهلية المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة والتي تبلغ 25% من الأعداد التي كانت تحصل عليها الوزارة قبل انتشار جائحة كورونا في مطلع عام 2020.

وسجل أكثر من 17 ألف مواطن طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية سعيا لأداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، خلال أسبوعين، وذلك عقب غلق باب التقديم لحج الجمعيات وحصر عدد المتقدمين على مستوى محافظات الجمهورية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم.

من جانبها، أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج ، على موقعها الرسمي، رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2022 اضغط هنا

وأكدت المؤسسة، أنه يجرى توزيع حصة الجمعيات الأهلية بكل محافظة، وفقا لنسبة عدد الطلبات بكل محافظة لإجمالي عدد الطلبات المقدم لحج 2022، لافتة إلى أن البعثة الإشرافية المرافقة للحجاج بمعدل مشرف لكل 44 حاجا بحد أقصى.

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