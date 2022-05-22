"حماية المستهلك" عن ارتفاع الأسعار: السلع المعروضة عالميًّا نقصت بأكثر من 70%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن جهاز حماية المستهلك عقد جلسة طارئة، الأربعاء الماضي؛ لبحث تأثيرات الأزمة الروسية- الأوكرانية على العالم أجمع ومصر بصفة خاصة.

ولفت حسام الدين، خلال مؤتمر صحفي بمقر الجهاز في القرية الذكية اليوم الأحد، إلى أن الغرض من المؤتمر هو تعميم المعلومات وعدم ترك أي مجال لتواتر أخبار على لسان الجهاز، وسط أزمة الاقتصادية لم يتعرض إليها العالم منذ أكثر من 100 عام.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز هو المعني بحقوق الإنسان المصري، ولا بد أن نؤكد مجموعة من المعلومات؛ أن المستهلك المصري هو عمود الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية مررنا بأزمات عديدة؛ منها كورونا وتأثيرها على الإنتاج والإمداد، ومرت مرور الكرام على المواطنين.

وتابع حسام الدين بأن مصانع السيارات تأثرت بسبب الأزمة القائمة عالميًّا، وبالتالي نجد انخفاضًا في إنتاج هذه المصانع 50٪، وبعضها تعرض إلى الإغلاق، لافتًا إلى أن المعروض من السلع نقص بأكثر من 70٪ من المطلوب عالميًّا؛ نتيجة انخفاض الإنتاج، ما تسبب في رفع أسعار السلع.