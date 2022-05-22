السياحة تقرر إغلاق شركة سياحة وإبلاغ الضرائب عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار قرارا إداريا رقم 487 لسنة 2022 بشأن غلق مقر إحدى شركات السياحة.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن: يغلق إداريا المقر الآتي ذكره بعد وذلك لمزاولة العمل السياحي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

كما نصت المادة الثانية من القرار على أن تُخطر مصلحة الضرائب عن المقر المذكور لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيا، طوال الفترة السابقة وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.