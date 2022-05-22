السيطرة على 4 حرائق في الجيزة دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة 4 حرائق اندلعت في أماكن متفرقة من المحافظة دون إصابات.

البداية من بلاغ ورد إلى غرفة عمليات الحماية المدنية بتصاعد أدخنة بمنطقة الكوم الأحمر من الوراق اتجاه الضبعة، وتبين نشوب حريق مخلفات أمكن إخماده.

وحاصر رجال الدفاع المدني نيران شقة سكنية بالعقار رقم 5 شارع إبراهيم بدوى من شارع صبحى المحامي بالعمرانية.

قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريقي مخلفات الأول أسفل كوبرى المنوات مركز الحوامدية، والثاني أسفل الطريق الدائري بالمريوطية.