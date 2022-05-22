ضبط شخصين بالقاهرة لسرقتهما متعلقات مواطنين بأسلوب "التسلق والمغافلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين؛ لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "التسلق والمغافلة".

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (2 هاتف محمول) من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" حال قيام المجني عليه بترك باب مسكنه مفتوح سهواً، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وأقرا بارتكابهما واقعة سرقة "مبلغ مالي" من داخل مسكن (أحد الأشخاص – مقيم بذات الناحية) بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهماهما بالسرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.