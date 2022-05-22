ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لتنقيبهم عن الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 4 أشخاص؛ لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة أسيوط)، كما تم العثور على (حفرة عمقها 15 متر عدد وأدوات الحفر) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم التنقيب عن الآثار.