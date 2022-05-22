5 مصابين في حادثين متفرقين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق المشار إليه ووجود كثافات اتجاه الجيزة.

تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورفع آثار الحادث من نهر الطريق.

في سياق متصل، أصيب شخصان في انقلاب دراجة نارية بمدخل قرية السعودية مركز العياط جنوب المحافظة، وتم نقلهما إلى مستشفى العياط للعلاج.

تحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة، وأخطر مدير أمن الجيزة.