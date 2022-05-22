كشف ملابسات مقتل صاحب مقهى في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقاهرة خلال مشاجرة، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (صاحب مقهى كائن بدائرة القسم) متوفى على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم إثر ادعاء مشاجرة أمام المقهى محل عمله.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و (عاطل، مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " محدثا إصابته المنوة عنها والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.