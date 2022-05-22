قبل استخدامها في التشاجر.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ثلاثة أشخاص بالقاهرة، بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بقصد التشاجر.

معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (ثلاثة أشخاص) بحيازة أسلحة نارية وبيضاء بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الكمائن اللازمة تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 5 سلاح أبيض) وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بقصد التشاجر مع آخرين لوجود خلافات بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.