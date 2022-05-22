شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي تعلن حصول جامعة بني سويف التكنولوجية على الاعتماد الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد شكر ندا القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، حول حصول الجامعة على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد للتعليم الهندسي الكوري (ABEEK)، المسئولة عن ضمان الجودة والاعتماد للبرامج التكنولوجية والهندسية بدولة كوريا الجنوبية.

وأفاد التقرير بقيام هيئة الاعتماد للتعليم الهندسي الكوري بمنح الاعتماد لبرامج الجامعة، والتي تضم برنامج الميكاترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لمدة 6 سنوات، اعتبارًا من عام 2022 وحتى عام 2028.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن جامعة بني سويف التكنولوجية تعد أول جامعة تكنولوجية في مصر والمنطقة العربية تحصل على هذه النوعية من الاعتماد الدولي من كوريا الجنوبية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاعتماد الدولي من الهيئة الكورية يعُد نتاج لجهود فريق عمل مُؤسسي مُكون من إدارة الجامعة وفريق الاعتماد والقائمين بالعمل في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتُمثل هذه الخطوة، ترجمة للدعم الملموس الذي يلقاه قطاع التعليم العالي، وخاصة ما يتعلق بضمان الجودة من قبل إدارة الجامعة، وكذلك أحد ثمار التعاون البنَّاء بين الجامعة والجانب الكوري.

وأضاف أن هذا الاعتماد الدولي، يأتي في إطار النقلة النوعية التي تسعى الجامعة لتحقيقها خلال العام الحالي مُتضمنة الاعتماد الدولي وتحسين جودة الأداء، وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية نحو التطور كجامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، من خلال خطة الجامعة التنفيذية لتقديم خدمات تعليمية مُميزة.

ومن جانبه، أشاد رئيس الجامعة بالتعاون المصري الكوري داخل جامعة بني سويف التكنولوجية، من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، وجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كورياتك)، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الكورية، وتبادل الخبرات في مجالات التعليم التكنولوجي العالي، والتدريب المهني، وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

جدير بالذكر أنه تم عقد عدة اجتماعات ومُناقشات مع الخُبراء الكوريين؛ لمناقشة الأعمال والمعايير التي تم إنجازها مُؤخرًا بالجامعة؛ لمنح الجامعة الاعتماد الدولي، وفقًا للخطة الموضوعة لذلك، حيث تركزت قياسات الاعتماد والجودة من جانب هيئة (ABEEK) على الأهداف التعليمية، ومُخرجات البرامج، والمناهج الدراسية، والطلاب، والكلية، والبيئة التعليمية وغيرها، كما تتم القياسات على مراحل تتضمن المراجعة الداخلية لعناصر المنظومة التعليمية، وتقييم الأداء ومُساعدة الجامعة على التقدم للاعتماد وفقًا للمعايير القياسية لجودة التعليم التكنولوجي العالي.