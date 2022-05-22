شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقوم بإجراء تحاليل المخدرات في المعامل المركزية؟ الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نانسى الجندى مدير ادارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أنه تم تزويد المعامل بأحدث أجهزة الكشف عن تعاطى المخدرات مؤكدة أن المعامل توفر خدمات بجودة ودقة عالية .

وقالت الدكتورة نانسى الجندى مدير ادارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان في تصريحات اليوم أنه يجب متابعة الأطفال والشباب بشكل دورى للاطمئنان علي صحتهم وتابعت : جميع التحاليل تجرى في سرية تامة وهناك دقة وحيادية في العمل وقالت : لدينا أحدث أجهزة في مصر للكشف عن المخدرات ونتائجها لا تخطئ أبدا .

وأضافت الدكتورة نانسى الجندى أنه بعد الكشف عن التعاطى يتم وضع برنامج مكثف للعلاج والرعاية الصحية حيث يتم تقديم الحالات للمستشفي للرعاية والمتابعة حتى تمام الشفاء .

وأوضحت أن الدولة تقدم كافة سبل الدعم للراغبين في التعافي من الإدمان مؤكدة أن سعر التحاليل لا يقارن مطلقا بما يتم دفعة في معامل القطاع الخاص .