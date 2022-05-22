الارشيف / أخبار مصر

الصحة العالمية تكشف طرق مواجهة عدوى وعلاج جدرى القرود.. اعرف التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تكشف طرق مواجهة عدوى وعلاج جدرى القرود.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد أى أدوية أو لقاحات مُحدّدة متاحة لمكافحة عدوى جدري القرود ولكن يمكن مكافحته من خلال تناول أدوية علاج أعراضه.

 

وأضافت منظمة الصحة العالمية في تصريحات اليوم، أنه ثبت في الماضي أن التطعيم ضد الجدري ناجح بنسبة 85% في الوقاية من جدري القرود، إلا أن هذا اللقاح لم يعد متاحاً لعامة الجمهور بعد أن أُوقِف التطعيم به في أعقاب استئصال الجدري من العالم.

 

وتابعت: تبيّن في أفريقيا أن عدوى جدري القرود تحملها أجناس كثيرة من الحيوانات التالية: السناجب المخطّطة وسناجب الأشجار والجرذان الغامبية والفئران المخطّطة والزغبات والمقدمات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا