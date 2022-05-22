شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار منح تخفيض 50% على الإيواء والهبوط بالمطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، رقم 306 لسنة 2022 حول استمرار منح شركات الطيران تخفيضا علي رسوم الإيواء والهبوط بالمطارات المصرية، وخدمات الطيران المقدمة للطائرات وشركات الطيران العاملة بالمطارات.

وأوضح نص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، أنه يستمر العمل بقرار منح شركات الطيران، العاملة بالمطارات المصرية في كل من محافظات (البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح والأقصر وأسوان) وجميعها مطارات سياحية، تخفيضا قدره 50% على رسوم الهبوط والإيواء والانتظار.

كما يشمل القرار تخفيض قدره 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائرات هذه الشركات العاملة بالمطارات المصرية، وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل، وحتي 30 أبريل 2023.