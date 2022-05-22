شكرا لقرائتكم خبر عن مجازاة 3 أطباء لتأخيرهم العمل بالعيادات فى مستشفى قفط التعليمى بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اليوم الدكتور محمد فوزى السودة رئيس هيئة المستشفيات التعليمية والدكتور وائل الدرندلي نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية مستشفى قفط التعليمي بقنا، والتقى الدكتور أشرف حسن مدير المستشفى وعدد من نواب البرلمان.

واجتمع الدكتور مجمد فوزى بالأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، حيث تضمنت الزيارة تفقد أقسام المستشفى المختلفة ، والعيادات الخارجية وقسم القسطرة القلبية، وقام بمتابعة سير العمل بالعيادات الخارجية ومراجعة كشوف الحضور والانصراف، وتم إحالة ثلاثة أخصائيين للتحقيق لتأخيرهم العمل بالعيادات الخارجية، كما اطلع على عمليات القسطرة التى تمت خلال الفترة الماضية.

وأشاد بما يتم من إنجازه فى عمليات القسطرة القلبية للكبار والصغار، وقام بتوجيه الشكر لفريق العمل بوحدة القسطرة القلبية لمجهودهم فى القضاء علي قوائم الانتظار وتفعيل حملة "القسطرة طوق نجاة" علي مدار الـ24 ساعة لتكون مستشفى قفط التعليمي هي المركز الوحيد على مستوى محافظة قنا المتوفر به هذه الخدمات.

وتم المرور على قسم العمليات الكبرى لمتابعة أعمال التطوير الجارية حاليا ضمن مشروعات تطوير المستشفى والتنبيه على سرعة الانتهاء منها فى أسرع وقت حرصا على مصلحة المرضى، حيث تشمل أعمال التطوير قسم العمليات وزيادة غرف العمليات إلى خمس غرف، وتطوير قسم النساء والولادة، وإنشاء كشكين للولادة الطبيعية وغرفة عمليات للقسطرة وتطوير منظومة التكييف المركزى ومنظومة الإنذار المبكر والإطفاء، ثم اختتم زيارته بالمرور علي قسم الحضانات، وأشاد بحسن سير العمل بها واتباع طاقم العمل لكافة الإجراءات اللازمة.

وفى نهاية الزيارة، حرص على الإشادة بكل العاملين بالمستشفى بكافة فئاتهم، والتنبيه عليهم بضرورة الاستمرار بهذا الأداء لما هو فى مصلحة المريض المصرى ليحيا بحق حياة كريمة.