شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح لطلاب الثانوى العام أداء الامتحان الإلكترونى فى اللغة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصف الثانى الثانوى العام قبل قليل أداء الامتحان الإلكترونى فى اللغة الأجنبية الثانية، على التابلت فى المدارس، حيث أكدت مصادر أنه فى الدقائق الأولى لانطلاق الامتحان تعمل المنصة بشكل مستقر ومنضبط، وتمكن الطلاب من الدخول على سيستم الامتحانات، موضحة أن فريق الغش الإلكترونى يعمل على تذليل أى عقبات تواجه الطلاب فى الدخول على سيستم الامتحانات، حيث انطلق الامتحان فى التاسعة صباحا ويستمر حتى العاشرة و15 دقيقة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.